Editoria: Innovative Publishing chiude accordo editoriale con il The Odessa Journal

(Teleborsa) - Il gruppoha raggiunto un accordo di collaborazione editoriale con il, fondato da Ugo Poletti, per laper il quotidiano StartMag.it e per l'agenzia di stampa quotidiana Energia Oltre."Dopo l'apertura di un ufficio di corrispondenza, nel 2022 a Berlino, che coordina i collaboratori del Centro-Est Europa (Berlino, Bonn, Varsavia e Praga) abbiamo deciso di. Lo scenario di crisi e di guerra che vede coinvolta l'Ucraina non è meno importante delle prospettive di pace e di ricostruzione che vedranno, tra le altre, la città di Odessa al centro di un disegno strategico in ambito energetico e infrastrutturale. Inoltre, il legame dell'Italia con Odessa ha salde radici storiche e ci ha spinti a cercare un filo diretto con l'Ucraina", dichiara