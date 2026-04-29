Trump torna a minacciare l'Iran, il Brent vola a 114 dollari

(Teleborsa) - Il presidente Donald Trump è tornato ad alzare ulteriormente la tensione con l'Iran pubblicando in mattinata un post su Truth Social accompagnato da un'immagine generata dall'intelligenza artificiale che lo ritrae con una pistola e la scritta "NO MORE MR. NICE GUY!". "L'Iran non riesce a darsi una mossa. Non sa come firmare un accordo non nucleare. Devono diventare più intelligenti presto", ha scritto Trump.



I negoziati intanto sembrano essersi arenati: il fine settimana scorso Trump aveva cancellato all'ultimo momento il viaggio dei negoziatori a Islamabad, e il precedente round guidato dal vicepresidente JD Vance si era concluso senza accordo. "Abbiamo tutte le carte in mano", ha affermato Trump a Fox News, aggiungendo che se l'Iran vuole trattare "può venire da noi o chiamarci". Secondo Reuters, il presidente Usa non è soddisfatto della proposta iraniana di riaprire Hormuz in cambio della revoca del blocco navale, e la Casa Bianca starebbe preparando una controproposta.



Secondo il Wall Street Journal, invece, Trump vorrebbe estendere il blocco navale dei porti iraniani per aumentare la pressione economica su Teheran.



Sui mercati energetici la reazione è stata immediata: il Brent è salito del 3% sopra i 114 dollari al barile, con punte a 115, mentre il WTI ha superato i 103 dollari (+3,3%).



L'uscita degli Emirati Arabi Uniti dall'OPEC dal 1° maggio complica ulteriore il quadro, anche se nel breve termine il principale driver per i prezzi del petrolio rimane l'evoluzione nel Golfo Persico e i tempi di ripresa dei flussi attraverso lo Stretto di Hormuz.

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