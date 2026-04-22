Spirit Airlines, rumors: amministrazione Trump vicina a pacchetto di aiuti da 500 milioni di dollari

(Teleborsa) - L'amministrazione Trump è vicina a raggiungere un accordo per un piano di salvataggio finanziario a favore di Spirit Aviation Holdings, società che controlla Spirit Airlines, compagnia aerea low-cost statunitense in difficoltà.



L'accordo, non ancora finalizzato, prevederebbe un finanziamento fino a 500 milioni di dollari in cambio di warrant per l'acquisto di azioni, scrive Bloomberg, dopo che il Wall Street Journal per primo ha riportato la notizia. Ieri, Trump ha dichiarato di essere disponibile a offrire assistenza federale alla compagnia aerea.



(Foto: Spirit Airlines)

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