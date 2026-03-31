SEIF, esercizio 2025 in perdita per quasi 2,6 milioni
(Teleborsa) - SEIF - Società Editoriale Il Fatto ha chiuso l'esercizio 2025 con ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 30,752 milioni di euro rispetto ai 30,522 milioni al 31 dicembre 2024. L'EBITDA si porta a 2,692 mln rispetto ai 3,712 mln al 31 dicembre 2024, con EBITDA Margin pari al 7,25% rispetto al 10,33% registrato al 31 dicembre 2024.
IL bilancio chiude con un Risultato netto negativo per -2,586 milioni rispetto alla perdita di -1,731 mln al 31 dicembre 2024. Indebitamento Finanziario Netto pari a 4,951 migliaia rispetto a 3,422 migliaia al 31 dicembre 2024.
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