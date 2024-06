Generalfinance sale in Borsa dopo M&A. Intesa apprezza deal nonostante multiplo alto

Generalfinance

(Teleborsa) -per il titolo, società quotata su Euronext STAR Milan e intermediario finanziario specializzato nel factoring alle PMI distressed, dopo che ha sottoscritto un contratto per, operatore attivo nel mercato dell'invoice trading in Italia."Consideriamo la prima acquisizione di Generalfinance nella sua storia come, con l'obiettivo di migliorare il time-to-service, l'efficienza complessiva e la gestione del rischio", scrivono gli analisti diSecondo il broker, Generalfinance sarà in grado di operare sulla piattaforma Workinvoice attraverso un'entità di nuova costituzione, rafforzando i volumi delle transazioni sul mercato e la performance finanziaria in un periodo di tempo relativamente breve (e contribuendo così a livellare l').Discreta la performance di, che, in, anche se i volumi sono scarsi. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 11,07 e successiva a 11,12. Supporto a 11,02.