Generalfinance, rinnovato CdA. Confermati Gianolli AD e Dallocchio presidente

(Teleborsa) - L'di, società quotata su Euronext STAR Milan e intermediario finanziario specializzato nel factoring alle PMI distressed, ha, che ha registrato un utile pari a 21.099.149,25 euro, e ladi 0,83 euro (al lordo delle ritenute di legge) per ciascuna delle azioni ordinarie in circolazione. In ottemperanza al calendario di Borsa, il dividendo sarà posto in pagamento dal giorno 16 aprile 2025. La data di stacco e la record date (data di legittimazione al pagamento del dividendo) saranno rispettivamente il 14 aprile 2025 e il 15 aprile 2025.Inoltre, i soci hanno deliberato laper gli esercizi 2025 - 2027 e, pertanto, fino alla data dell’assemblea che approverà il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027. Sono stati eletti: Dallocchio Maurizio (indipendente), De Angelis Paolo Alberto (indipendente), Gianolli Massimo, Etro Leonardo Luca (indipendente), Albertini Gabriele (indipendente), Mosconi Maria Luisa (indipendente), Casalvolone Federica (indipendente), Bavasso Marta (indipendente), Forno Ivonne (indipendente).è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio ha nominatoquale Vicepresidente. In continuità con il ruolo già assunto nel corso del precedente mandato, il Consiglio ha nominatoquale Amministratore Delegato. In linea con l'assetto dei poteri preesistente, a lui sono state conferite le medesime deleghe operative.