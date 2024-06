Golden Goose, prezzo IPO nella parte bassa della forchetta

(Teleborsa) -, azienda leader del lusso, del lifestyle e dello sportswear, specializzata nel design, nella fornitura e distribuzione di sneakers, ready-to-wear e accessori, si appresta a debuttare a Piazza Affari con unindividuata in precedenza.Il prezzo dell'IPO, secondo indiscrezioni, sarebbe stato fissato a, mentre la società aveva comunicato una fascia compresa tra 9,50 e 10,50 euro per azione. La domanda dovrebbe aver superato la dimensione dell'offerta a quel livello di prezzo.agisce da cornerstone investor con un impegno ad acquistare, al prezzo finale di offerta, azioni per un importo di 100 milioni di euro.Il prezzo finale dell'offerta dovrebbe essere pubblicato il 19 giugno 2024, mentre ilè previsto per il2024.Neldel 2024, Golden Goose ha registrato ricavi pari a 148 milioni di euro, con una crescita del 12% a tassi di cambio costanti rispetto al primo trimestre del 2023 e un EBITDA rettificato di 54 milioni di euro, in crescita del 17% rispetto al primo trimestre 2023.