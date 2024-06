Lavoro, Rinnovato il contratto collettivo per quadri e impiegati agricoli

(Teleborsa) - Dopo 15 ore di trattative, il 18 giugno in tarda notte, è statoper, scaduto il 31 dicembre 2023. L’e è stato definito, complessivamente, nel, in due tranche con decorrenza primo aprile 2024 (5%) e primo gennaio 2025 (1,9%), in linea con gli indicatori.L'intesa, sottoscritta a Palazzo della Valle, sede di Confagricoltura, è valida per iled è stata raggiunta al termine di un negoziato serrato durato quasi sei mesi, caratterizzato da incertezze legate all'andamento degli indicatori di riferimento."La– commenta- è un segnale diverso una categoria di lavoratori particolarmente qualificati e che rivestono ruoli di rilievo nelle imprese agricole".Sotto il profilo normativo è statocon la previsione di specifiche causali e sono state introdottealle nuove esigenze delle imprese agricole, più moderne e strutturate. È stato poi introdotto nel contratto un articolo relativo al, finalizzato a favorire l’utilizzo di questa innovativa modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, che può aiutare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e sviluppare la cultura del lavoro per obiettivi.Un’attenzione particolare è stata dedicata alla, nell’ottica di garantire a una platea sempre più ampia di lavoratori il secondo pilastro previdenziale."Il rinnovo ha rappresentato unche lavorano presso più di 9.000 imprese agricole, a cui - spiega la- è stata garantita la necessaria copertura contrattuale in termini di recupero del potere d’acquisto, relativamente al biennio 2022/2023"."Si tratta anche della riconferma - continua Coldiretti - della dinamicità del settore agricolo e del ruolo che può svolgere a sostegno della ripresa. Il rinnovo siglato da tutte le organizzazioni datoriali e di rappresentanza sindacale del mondo agricolo si contraddistingue – prosegue - in termini di contenuti in unacon un grande impegno nel rilancio della previdenza integrativa oltre alla integrale riconferma degli assetti contrattuali esistenti"."Ilha prevalso anche sulla difficile congiuntura economica segnata da due guerre e dai continui eventi atmosferici come alluvioni, pioggia insistente e siccità, che hanno colpito il settore agricolo", conclude la Coldiretti.