TimVision, in esclusiva dal 19 giugno la serie thriller "Red Eye"

(Teleborsa) - Al via domano 19 giugno, in Italila, la serie Tv "Red Eye" in seguito all’ottimo debutto su ITV e ITVX nel Regno Unito L’adrenalinica serie thriller, in anteprima esclusiva su TimVision, che si sviluppa durante un volo notturno tra Londra a Pechino, nelle strade della City e tra i corridoi del potere all'interno di Whitehall.Protagonista della serie il dottor Matthew Nolan, interpretato Richard Armitage (Ossessione, Stay Close), coinvolto in un fitto introgo internazionale che si sviluppa fra Londra e Pechino.Composta da sei episodi da 50 minuti, "Red Eye’" è prodotta da Bad Wolf, di proprietà della Sony Pictures Television, per ITVX, scritta dallo sceneggiatore Peter A Dowling (Black and Blue, Flightplan) e diretta da Kieron Hawkes (Fortitude e Power Book IV).I primi tre episodi saranno disponibili su TimVision dal 19 giugno, i tre finali dal 26 giugno.