Aquileia Capital Services, Antonio Blandini presidente dopo dimissioni Fabrizio Viola

(Teleborsa) -, società specializzata nella gestione del credito con sottostante immobiliare e con una forte expertise nel Real Estate, ha annunciato la nomina dicome, in sostituzione del dimissionario Fabrizio Viola (dopo due anni nel ruolo ).Blandini, abilitato all'esercizio della professione di avvocato e di dottore commercialista, èpresso l'Università degli Studi Federico II di Napoli e titolare di contratto di insegnamento in diritto commerciale presso la Luiss Guido Carli in Roma. Vanta una importante esperienza nel settore bancario, finanziario e assicurativo e assumerà immediatamente le sue nuove funzioni.del collegio sindacale di società, anche quotate, ed è o è stato commissario straordinario, commissario speciale e commissario liquidatore di Banche, di SIM e di Compagnie Assicurative.