Maire, assemblea approva bilancio 2024, dividendo e nomine

MAIRE

(Teleborsa) - L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di, riunitasi in data odierna in prima convocazione, sotto la Presidenza di Fabrizio Di Amato,della Società che chiude con un utile netto di circa 154 milioni di euro e la proposta di destinazione dell’utile netto dell’esercizio di cui sopra come segue: circa, e circa 37 milioni di euro da destinare a “Riserva utili portati a nuovo”.L’Assemblea ha, altresì, deliberato ladella Società per il triennio 2025-2027, che resterà in carica fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027, composto da:Alessandro Bernini, Luigi Alfieri, Valentina Casella, Paolo Alberto De Angelis, Cristina Finocchi Mahne, Stefano Fiorini, Isabella Nova – tratti dalla lista presentata dall’titolare di complessive 167.665.134 azioni ordinarie MAIRE, pari al 51,02% delle azioni aventi diritto di voto, che ha conseguito il 70,33% dei voti –– tratta dallapresentata congiuntamente da alcuni azionisti investitori istituzionali nominativamente indicati nella lista depositata, titolari, alla data di presentazione della lista, complessivamente di 6.388.270 azioni ordinarie di MAIRE, prive di valore nominale, pari al 1,94385% delle azioni aventi diritto di voto. L’Assemblea ha inoltredel Consiglio di Amministrazione. Gli Amministratori Valentina Casella, Isabella Nova, Cristina Finocchi Mahne, Paolo Alberto De Angelis e Michela Schizzi hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza.L’Assemblea ha inoltre nominato il, che resterà in carica fino all’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2027 e determinato i relativi compensi. Il Collegio Sindacale è composto da:, tratta dallapresentata congiuntamente da alcuni azionisti titolari di 6.388.270 azioni ordinarie pari al 1,94385% delle azioni aventi diritto di voto,(Sindaci Effettivi), entrambi tratti dalla lista presentata dall’che ha conseguito il 70,33% dei voti. I Sindaci Supplenti Massimiliano Leoni e Mavie Cardi sono stati tratti dalla lista di maggioranza, mentre il Sindaco Supplente Riccardo Foglia Taverna è stato nominato dalla lista di minoranza.L’Assemblea ordinaria, inoltre, ha approvato lae la Seconda Sezione della "Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2025 e sui compensi corrisposti". Approvata la proposta di adozione delVia libera dei soci all’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ed alla proposta di modifica dei termini economici dell’conferito alla societàper il periodo 2016-2024, con riferimentoall’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023. Conferito l’incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità del Gruppo MAIRE S.p.A. per gli esercizi 2025-2027 alla società di revisione Deloitte & Touche.