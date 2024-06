Enel, collocato Sustainability-Linked Bond multi-tranche da 2 miliardi di dollari

Enel

Barclays

BNP Paribas

Bank of America

Citigroup

Crédit Agricole

Goldman Sachs

HSBC

Intesa Sanpaolo

JPMorgan

Morgan Stanley

Société Générale

Wells Fargo

(Teleborsa) - Enel Finance International, società finanziaria controllata da, ha lanciato unrivolto agli investitori istituzionali nei mercati USA e internazionali per un importo complessivo di, equivalenti a circa 1,9 miliardi di euro. L'emissione, garantita da Enel, ha ricevuto richieste in esubero per circa 3 volte, totalizzando ordini complessivi per un importo pari a circa 5,6 miliardi di dollari USA.Il ricavato dell'emissione sia utilizzato per finanziare l'ordinario fabbisogno del gruppo, incluso ilL'emissione è legata al raggiungimento dell'obiettivo di sostenibilità di Enel relativo alla riduzione dell'relative alla produzione di energia elettrica."L'esito del collocamento sia in termini di domanda sia di costo di emissione ottenuto dimostra ancora una volta la fiducia degli investitori nella nostra strategia di sostenibilità finanziaria e ambientale nonché nel Sustainability-Linked Bond, uno strumento importante a supporto del raggiungimento degli obiettivi strategici di Enel, che mirano alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra lungo tutta la catena del valore, con la confermata ambizione di raggiungere zero emissioni entro il 2040 - ha commentato il- Proseguiremo con impegno il nostro percorso di creazione di valore di lungo periodo e di transizione energetica, attraverso investimenti in reti, energia rinnovabile e clienti finali".L'emissione è strutturata nelle seguenti: 1.250 milioni di dollari USA a un tasso di interesse fisso del 5,125%, con data di regolamento fissata al 26 giugno 2024 e scadenza al 26 giugno 2029; 750 milioni di dollari USA a un tasso di interesse fisso del 5,500%, con data di regolamento fissata al 26 giugno 2024 e scadenza al 26 giugno 2034.L'emissione, che ha una durata media di circa 7 anni, presenta un, in linea con il costo di raccolta sul mercato europeo.L'operazione è stata supportata da un, nell'ambito del quale hanno agito in qualità di joint-bookrunners:, Mizuho,, MUFG,, SMBC e