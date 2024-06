Ex Ilva (Acciaierie d’Italia), Tribunale Milano ha dichiarato esecutivo lo stato passivo

(Teleborsa) - Si è conclusa oggi la verifica dello stato passivo diinsi è svolta davanti al giudice, alla presenza dei Commissarie dei loro consulenti avvocati,, e si è conclusa con la dichiarazione di esecutività di uno statoSi segnala l’ammissione di oltre 350 milioni di crediti in prededuzione:Sempre oggi, il Ministro delle imprese e del made in Italy,ha dichiarato il Ministro nel corso di un question time alla Camera."e proprio per questo li abbiamo salvati da una governance che li stava portando alla definitiva chiusura", ha sottolineato