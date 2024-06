MERKUR e Plenitude lanciano partnership strategica per la mobilità elettrica in Slovenia

Eni

(Teleborsa) -, attraverso la sua controllata, e MERKUR, il più grande rivenditore tecnico di articoli fai da te della, hanno firmato una partnership strategica per l'installazione di innovative stazioni di ricarica per veicoli elettrici presso i centri commercialisul territorio sloveno. L'accordo prevede l'installazione, la costruzione e la gestione ditecnologicamente avanzati in tutto il Paese e ha l'obiettivo di contribuire alla diffusione dell'infrastruttura per veicoli elettrici e promuovere una mobilità più sostenibile sul territorio.Le prime stazioni di ricarica Plenitude, Società controllata da, saranno disponibili presso 24 centri MERKUR già alla fine del 2024 e l'intero progetto sarà completato entro l'inizio del 2026., Amministratore Delegato di Be Charge e Head of e-Mobility di Plenitude, ha dichiarato: "MERKUR è un partner fondamentale per espandere la nostra infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici in Slovenia. Con questo progetto intendiamo dare il nostro contributo per una mobilità più sostenibile nel Paese, offrendo agli e-driver soluzioni di ricarica all'avanguardia e un servizio di alta qualità"."Siamo orgogliosi di siglare questa partnership strategica che permetterà ai nostri clienti di accedere facilmente a un'infrastruttura di ricarica affidabile e veloce. Per MERKUR, la qualità del servizio e di gestione delle colonnine ha rappresentato un fattore chiave nella scelta di Plenitude come partner", ha dichiarato, direttore generale di MERKUR.Plenitude è presente in Slovenia nel mercato retail dell'energia attraversoe nel settore della mobilità elettrica attraverso la sua controllata