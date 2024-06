Openjobmetis, delisting più vicino. Offerenti raggiungono soglia del 90% del capitale

Openjobmetis

(Teleborsa) -, con riferimento all'offerta pubblica di acquistopromossa sulla totalità delle azioni di, comunicano che nel corso del periodo di adesione e fino al 18 giugno sono state portate in adesione 258.309 azioni, pari a circa il 7,30% delle azioni oggetto dell'offerta.Pertanto, la quota di capitale che sarebbe posseduta da CRIT e Plavisgas, considerando (i) 258.309 azioni portate in adesione (pari al 1,93% del capitale; (ii) 1.062.771 azioni proprie (pari al 7,95% del capitale), (iii) 2.014.871 azioni acquistate al di fuori dell'offerta (pari al 15,07% del capitale), e (iv) 8.767.183 azioni già di titolarità di CRIT e Plavisgas (pari al 65,58% del capitale), sarebbe pari al, e dunque sarà consentito all'offerente procedere al delisting.Ilall'offerta terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del 28 giugno 2024, che rappresenta il termine ultimo per i titolari delle azioni per portare in adesione le proprie azioni.