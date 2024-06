SACE, SMBC e CITI assicurano "Push Facility" a Trade Development Bank per crescita sostenibile e export

(Teleborsa) -hanno annunciato una nuovadi eurocon l’obiettivo di favorire la crescita sostenibile e l'integrazione regionale africana, aumentando le opportunità di export per le imprese italiane.L’operazione è unica nel suo genere: si tratta dela una banca multilaterale di sviluppo e vede coinvolta SMBC come Mandated Lead Arranger, Bookrunner e SACE Agent, e Citi come Mandated Lead Arranger.L'operazione punta a sostenere la, la creazione die lo, aprendo la via alin progetti all’interno dei 25 Stati membri,, coinvolgendo i mutuatari di TDB in eventi di matchmakinged incoraggiando la partecipazione alle gare d’appalto.Inoltre, l’accordo favorirà lae l’integrazione economica all’interno dell’Area di libero scambio continentale africana () e in linea con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs).Con questa operazione siamo lieti di rafforzare la nostra partnership con SMBC e Citi, tra i nostri partner storici, e di stabilirne una nuova con l'italiana SACE, che ringraziamo per aver scelto TDB come prima istituzione finanziaria multilaterale al mondo a beneficiare di una Push Facility SACE", ha commentato, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo TDB."Siamo molto felici di questa operazione, la prima Push Facility di SACE per una banca multilaterale di sviluppo come TDB che avrà impatti significativi sulla crescita sostenibile e le relazioni economiche tra Italia ed Africa", ha dichiarato, Chief International Business Officer di SACE."Citi è lieta di collaborare ancora una volta con SACE con la Push Facility. Siamo impegnati a incentivare la crescita e il progresso economici, e questa linea di credito supporta sia le catene del valore italiane che lo sviluppo economico in tutta l'Africa: un vero vantaggio per entrambe le parti", ha dichiarato, Global Head of Export & Agency Finance Citibank."SMBC è molto orgogliosa di aver curato, guidato e organizzato una Push Facility SACE con due partner chiave quali TDB e SACE: una soluzione su misura e la prima nel suo genere a livello globale per un istituto finanziario", ha sottolineato, Managing Director and Co-General Manager of International and Structured Finance, SMBC Group.La firma di questo accordo riflette l’impegno condiviso di TDB Group, SMBC, Citi e SACE nel promuovere la crescita economica, l’integrazione regionale e lo sviluppo sostenibile. Questa collaborazione è pronta ad avere un impatto positivo egli Stati membri del TDB migliorando l’accesso ai finanziamenti, incoraggiando le attività imprenditoriali e promuovendo l’inclusione finanziaria.