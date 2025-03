Valtellina emette minibond ESG-Linked sottoscritto da UniCredit con garanzia SACE

(Teleborsa) -, azienda lombarda attiva nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni, l'energia e i trasporti,, integralmente, nell'ambito del suo impegno a supporto delle imprese italiane che investono nella crescita sostenibile e innovativa.Il minibond, di duratae piano di rimborso amortising, è, ovvero prevede unche consente di migliorare il tasso di interesse applicato in funzione del raggiungimento di specifici obiettivi di sostenibilità. Il rating ESG dell'azienda, assegnato da EcoVadis, sarà il parametro chiave per determinare le condizioni migliorative.L'operazione rientra in un più ampio, volto a potenziare le proprie attività e investimenti nel mercato italiano, con particolaredei servizi offerti e ai processi interni,"Siamo orgogliosi di questa collaborazione con UniCredit, che rappresenta un ulteriore passo nella realizzazione della nostra visione di crescita sostenibile e rafforzamento nel mercato italiano", ha dichiarato, CEO di Valtellina, aggiungendo "potremo accelerare i nostri piani di sviluppo, investendo in nuove opportunità e consolidando la nostra posizione competitiva anche attraverso l'acquisizione di nuovi asset, con un focus sempre più forte sulla sostenibilità"."Il supporto all'economia lombarda e ai nostri clienti è al centro della nostra strategia. Sosteniamo gli investimenti di Valtellina, attraverso un minibond Esg linked che impegna la società a raggiungere specifici obiettivi di sostenibilità", ha dichiarato, Regional Manager Lombardia di UniCredit, spiegando "con questa operazione ribadiamo l'efficacia dei minibond come strumenti per il finanziamento degli investimenti finalizzati alla transizione ecologica e alla sostenibilità e consolidiamo la nostra leadership nel comparto delle emissioni obbligazionarie a favore delle imprese lombarde"."SACE si impegna a supportare il rafforzamento e lo sviluppo delle imprese italiane, contribuendo alla crescita e alla sostenibilità dell'economia del Paese - dichiara, Senior Relationship Manager Lombardia di SACE - Siamo orgogliosi di aver supportato Valtellina con questa iniziativa che promuove non solo innovazione e eccellenza nelle infrastrutture di telecomunicazione, ma anche impegno concreto verso la sostenibilità ambientale e sociale".