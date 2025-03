MEF, per prima volta in Italia gli Annual Meetings dell'Asian Development Bank

(Teleborsa) - Ladell', di cui il ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) è azionista, si svolgerà per la prima volta in Italia a, dal 4 al 7 maggio 2025, presso l'Allianz MiCo-Milano Convention Center. Lo si legge in una nota del MEF.Saranno, alti funzionari di organizzazioni internazionali, rappresentanti della comunità delle banche multilaterali di sviluppo, vertici del settore privato, del mondo bancario e finanziario, organizzazioni della società civile.All'evento parteciperanno il ministro dell'Economia e delle Finanze, in rappresentanza del Paese ospitante, e il Governatore della Banca d'Italia, in qualità di membro del Board di ADB. Oltre alle riunioni ufficiali è previsto un fitto calendario di seminari tematici aperti alla stampa sui seguenti temi: digital transformation; frontiers of energy revolution; innovation for resilience; food systems transformation.