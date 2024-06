Antitrust e Dr Automobiles, UNC: "Quando un'azienda delocalizza è sempre una sconfitta del Paese"

(Teleborsa) - L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato per 6 milioni di euro DR Automobiles S.r.l. per aver indicato in modo ingannevole l'Italia anzichè la Cina come luogo di produzione delle vetture commercializzate con i marchi DR ed EVO."Le informazioni date ai consumatori devono essere sempre veritiere. Siamo per la libera circolazione delle merci e dei fattori produttivi, anche se certo ci piacerebbe che le aziende italiane dessero lavoro ai nostri concittadini.In ogni caso l'informazione deve essere corretta, non deve falsare il comportamento economico del consumatore medio, anche se non è sempre facile stabilire il confine tra quando un prodotto è made in Italy oppure no. L'importante è che le informazioni date ai consumatori siano esatte e non si omettano quelle rilevanti per prendere una decisione consapevole di natura commerciale" afferma"Quanto alla mancata assistenza post-vendita e la mancata o ritardata fornitura di pezzi di ricambio si tratta di un sacrosanto inviolabile diritto del consumatore" conclude Dona.