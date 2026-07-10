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Eurozona: balza in avanti l'EURO STOXX Automobiles & Parts

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Eurozona: balza in avanti l'EURO STOXX Automobiles & Parts
L'Indice europeo del settore auto e ricambi continua la giornata in aumento dello 0,95%.
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