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Eurozona: in calo l'EURO STOXX Automobiles & Parts

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: in calo l'EURO STOXX Automobiles & Parts
Perde terreno l'indice europeo del settore auto e ricambi, che retrocede a 425,32 punti, ritracciando dell'1,41%.
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