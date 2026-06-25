Milano 17:15
51.587 -0,10%
Nasdaq 17:15
29.182 -0,13%
Dow Jones 17:15
52.214 +0,70%
Londra 17:15
10.525 +0,61%
Francoforte 17:16
24.970 +0,93%

Eurozona: andamento rialzista per l'EURO STOXX Automobiles & Parts

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: andamento rialzista per l'EURO STOXX Automobiles & Parts
L'Indice europeo del settore auto e ricambi continua la giornata in aumento dello 0,95%.
Condividi
```