Bank of England lascia tassi al 5,25%. Decisione "finemente equilibrata"

(Teleborsa) - Il Monetary Policy Committee (MPC) dellaha votato con una maggioranza di 7-2 per, come atteso dal mercato. Due membri avrebbero preferito ridurre il tasso bancario di 0,25 punti percentuali, al 5%.La banca centrale spiega chea maggio dal 3,2% di marzo, vicino alla proiezione del Rapporto sulla politica monetaria di maggio. Anche gli indicatori delle aspettative di inflazione a breve termine hanno continuato a moderarsi, in particolare per le famiglie. Prevede che l'inflazione CPI aumenterà leggermente nella seconda metà di quest'anno, poiché i cali dei prezzi energetici dello scorso anno non rientrano nel confronto annuale.Ildel Regno Unito sembra invece esseredi quest'anno. Le indagini sulle imprese, tuttavia, rimangono coerenti con un ritmo più lento della crescita di fondo, di circa 0,25% a trimestre."Laper un periodo sufficientemente lungo da riportare l'inflazione al target del 2% in modo sostenibile nel medio termine, in linea con il mandato del MPC", si legge nello statement rilasciato al termine della riunione, dove viene specificato che, nell'ambito del ciclo di previsioni di agosto, i membri del Comitato "valuteranno tutte le informazioni disponibili e come queste influiscano sulla valutazione che i rischi derivanti dalla persistenza dell'inflazione si stanno attenuando e su tale base il Comitato "valuterà".Tra chi ha votato per lasciare i tassi invariati, alcuni vedono il ritorno dell'inflazione complessiva al 2%, sebbene accolto con favore, non necessariamente indicativo del necessario ritorno duraturo al target. "Ilhanno rafforzato l'ipotesi secondo cui gli effetti di secondo impatto avrebbero mantenuto una persistente pressione al rialzo sull'inflazione di fondo", si legge nell minute della riunione.Per altri membri, le notizie positive sull'inflazione dei prezzi dei servizi rispetto al Rapporto di maggio non hanno alterato in modo significativo la traiettoria disinflazionistica su cui si trovava l'economia. Per questi membri, "la", viene specificato.