Pioggia di acquisti in Piazza Affari e nel resto d'Europa

(Teleborsa) -, in uno scenario europeo deludente. Sul mercato americano si registrano ampi progressi per l'. Sul fronte dazi, il presidente Donald Trump ha affermato che gli Stati Uniti hanno ottenuto un accordo commerciale globale con il Regno Unito, che rappresenta il primo degli accordi promessi con paesi in tutto il mondo.Sul versante delle banche centrali, dopo che ieri sera la Fed ha mantenuto i tassi tra il 4,25% e il 4,50%, oggi la Norges Bank ha lasciato i tassi al 4,5% e messo in guardia su tagli prematuri, la Riksbank ha lasciato i tassi al 2,25%, dicendo che è meglio attendere un quadro più chiaro, e la Bank of England ha tagliato i tassi di 25 punti base al 4,25%, con il comitato che si è spaccato nella decisione.Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,41%. Scambia in retromarcia l', che scivola a 3.336,8 dollari l'oncia. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 3,02%.In deciso rialzo lo, che si posiziona a +106 punti base, con un forte incremento di 7 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,50%.avanza dell'1,02%, sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,32%, e si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dello 0,89%. Giornata di forti guadagni per Piazza Affari, con ilin rialzo dell'1,71%; sulla stessa linea, chiude in corsa il, che termina gli scambi a 41.335 punti.Tra lea grande capitalizzazione, exploit di, che mostra un rialzo del 5,82%.Su di giri(+4,98%).Denaro su, che registra un rialzo del 3,61%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 3,43%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,07%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,99%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,97%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,94%.del FTSE MidCap,(+7,28%),(+4,83%),(+4,04%) e(+2,71%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,63%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,63%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,19%.