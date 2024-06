BNL, Morningstar DBRS conferma rating "A (high)" con trend stabile

BNP Paribas

(Teleborsa) - Morningstar DBRS ha confermato ilsu BNL, la filiale bancaria italiana di, aL'azione di ratingalla conferma dei rating di Morningstar DBRS su BNP Paribas il 20 giugno 2024 e considera i fondamentali del credito e la performance finanziaria di BNL nel 2023.BNL viene considerata dall'agenzia di rating una componente fondamentale del franchising retail di BNP Paribas al di fuori della Francia. Inel 2023, con un utile ante imposte in crescita del 18,8% su base annua, trainato da maggiori ricavi e minori accantonamenti nonostante maggiori spese operative. Il profilo di rischio di BNL ha continuato a migliorare, spinto dallo stock ancora ampio ma in calo di prestiti in sofferenza (NPL).