Doxee, conclusa offerta in opzione AuCap: sottoscritto l'83,49% delle nuove azioni

Doxee

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'offerta di prodotti in ambito Customer Communications Management (CCM), Digital Customer Experience e Paperless, ha comunicato che si èSono stati esercitati complessivi 7.177.464 diritti di opzione e quindi sono state sottoscritte 2.392.488 Nuove Azioni Ordinarie, corrispondenti all'complessivamente offerte, per un controvalore complessivo pari a 4.904.600,40 euro.L'ha esercitato complessivamente 6.197.673 diritti di opzione e sottoscritto conseguentemente 2.065.891 Nuove Azioni Ordinarie, per un controvalore complessivo di 4.235.076,55 euro.Al termine del Periodo di Opzione risultano non esercitati 1.419.840 diritti di opzione (), che danno diritto alla sottoscrizione di massime 473.280 Nuove Azioni Ordinarie, corrispondenti al 16,51% del totale delle Nuove Azioni Ordinarie, per un controvalore complessivo pari a 970.224 euro. I Diritti Inoptati saranno offerti da Doxee su Euronext Growth Milan, per il tramite di Integrae SIM, nelle sedute del 24 giugno 2024 e del 25 giugno 2024, salvo chiusura anticipata dell'offerta in caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati.L'azionista P&S S.p.A., in coerenza con quanto comunicato lo scorso 26 marzo 2024 e lo scorso 28 maggio 2024, si è impegnato ache dovessero residuare dopo lo svolgimento dell'asta dei diritti inoptati.