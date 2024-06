Honeywell acquista CAES Systems da Advent per 1,9 miliardi di dollari

Honeywell

(Teleborsa) -, una delle più grandi aziende multinazionali conglomerate statunitensi, ha annunciato siglato undalla società di private equity Advent International per circain una transazione interamente in contanti. Ciò rappresenta circa 14 volte l'EBITDA stimato per il 2024 su base depurata delle imposte.Questa acquisizione migliorerà ledi Honeywell su terra, mare, aria e spazio, comprese nuove soluzioni di difesa elettromagnetica per la gestione end-to-end dei segnali in radiofrequenza (RF), si legge in una nota."Questa acquisizione posiziona ulteriormente Honeywell in prima linea nei settori più dinamici dell'industria della difesa e stabilisce il ritmo per una crescita continua del nostro business aerospaziale - ha affermatodi Honeywell - Con l'integrazione delle soluzioni e delle capacità di CAES, rafforzeremo le nostre attuali offerte di difesa, espandendo al tempo stesso le nostre capacità in aree cruciali come le tecnologie RF, radar e di rilevamento, per garantire una posizione di leader di mercato in aree critiche per la sicurezza globale".Questa è lada Honeywell quest'anno come parte della sua disciplinata strategia di distribuzione del capitale. L'azienda è "focalizzata su acquisizioni ad alto rendimento che guideranno la crescita futura del suo portafoglio, che è in linea con i tre megatrend avvincenti dell'automazione, del futuro dell'aviazione e della transizione energetica", si legge in una nota.