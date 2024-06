Cripto-asset, pronto il decreto per disciplina mercato e sanzioni

(Teleborsa) - Il governo dovrebbe approvare a breve il, in attuazione del Regolamento UE 2023/1114, il cosiddetto, approvato circa un anno fa ed operativo in parte dal prossimo 30 giugno (stablecoiin e token di moneta elettronica) ed in via generale dal 30 dicembre di quest'anno.Il decreto in questione, all'esame del Governo, disciplina l'emissione e offerta di cripto-valute ed altre attività elettroniche, le autorità competenti per la vigilanza -- ed anche le mute e sanzioni penali per i trasgressori, che possono variare fra 5mila e 5 milioni di euro.Il Regolamento europeo disciplina in particolare tre tipi di cripto-asset: glio token collegati ad attività; i; ledai primi due.Il MICA inoltre detta norme per i prestatori di servizi legati ai cripto-asset, detti anche crypto-assets service providers (CASP), e sulle piattaforme di negoziazione delle attività elettroniche. Incluse anche norme per le offerte pubbliche di questi strumenti.Il decreto allo studio del Governo, in attuazione del MICA, contiene anche, amministrative e penali, per i trasgressori delle norme, sia per chi viola le norme riguardanti emissione ed autorizzazione, sia per coloro che manipolano il mercato (casi più gravi).Più in dettaglio è prevista laed una multaper chi offre al pubblico o chiede l'ammissione alla negoziazione di token collegati ad attività in violazione delle norme comunitarie e, soprattutto, in assenza della prevista autorizzazione dell'emittente, ma anche per alcune violazioni dei CASP (prestatori di servizi relativi a cripto-asset).Le sanzioni amministrative sono diverse a seconda che si tratti di persone fisiche o giuridiche (società) Per le, le sanzioni possono variare, o ad una cifra che varia fra il 3% ed il 12,5% del fatturato annuo. Per le, la multa vaPer illeciti più gravi relativi alle fattispecie dell'abuso di posizione dominante, di comunicazione illecita di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato, è prevista una multa da 5mila a 5 milioni di euro.