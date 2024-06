ESMA, due italiani tra i nuovi membri del Securities and Markets Stakeholder Group

(Teleborsa) - L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati () ha nominatodel suo(SMSG). Il 1° luglio 2024 i nuovi membri inizieranno il loro mandato quadriennale, durante il quale forniranno all'ESMA consulenza sul suo lavoro di policy e saranno consultati su standard tecnici e linee guida."Credo che con la loro forte esperienza, i diversi background professionali e l'ampia rappresentanza geografica, abbiamo garantito che l'ESMA riceverà punti di vista e input diversi dalle parti interessate da tutta l'Unione europea - ha commentatodell'ESMA - L'ESMA lavora per migliorare la protezione degli investitori, costruire mercati dei capitali più efficaci e attraenti nell'Unione europea e salvaguardare la stabilità finanziaria".Tra i nuovi membri ci sono anche due accademici italiani:(Affiliate Professor di Banking and Insurance presso SDA Bocconi School of Management e professoressa ordinaria di Economia degli Intermediari Finanziari presso l'Università di Genova);(professore ordinario di Economia degli intermediari finanziari presso l'Università Cattolica di Milano).