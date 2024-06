Mondo Tv: CdA conferma trend positivo gestione, prosegue l’attività di riduzione dei costi

Mondo Tv

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, società attiva nel mercato cineaudiovisivo – tenutosi in data odierna, comunica che circal’andamento generale della gestione e la prevedibile evoluzione della stessa è confermato il trend positivo già rappresentato in sede di approvazione del resoconto intermedio di gestione del primo trimestre; prosegue inoltre l’attività di riduzione dei costi come previsto dalapprovato in data 25 marzo.Continua inoltre il trend di riduzione della esposizione debitoria a livello consolidato e il contestuale aumento del Patrimonio Netto. La società altresì che sono in corso diverse trattative in avanzato stato di definizione concernenti nuove co-produzioni che dovrebbero chiudersi nella seconda metà dell’anno o al più tardi ad inizio 2025.L’azienda sta avviando inoltre unosull’argomento relativoal servizio della produzione e creazione dei personaggi e della animazione delle serie tv al fine di diminuire l’impatto dei costi ed aumentare così lemarginalità di profitto nell’attività di produzione e distribuzione dei prodotti.Il CdA comunica inoltre di aver ricevuto le, dovute a sopraggiunti impegni personali, del. Preso atto delle dimissioni il board ha deliberato, previo parere favorevole del Comitato per le nomine e la remunerazione, laquale nuovo membro non indipendente e non esecutivo dell’organo amministrativo nonché Dirigente Preposto alla redazione del bilancio.