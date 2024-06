Ondata caldo intenso in otto città da bollino rosso: riattivato il "codice calore"

(Teleborsa) - Alla fine ile, come ogni anno,. L'ondata di caldo in Italia raggiungerà unper l'estensione dell'alta pressione africana sul Mediterraneo centrale e sui Balcani.Nel corso del fine settimana si raggiungerannonel Centro-Sud. Al Nord Italia invece è previsto un aumento della nuvolosità e una situazione di generale instabilità, con possibilità di acquazzoni e temporali.Le 8 città da bollino rosso sono, con un livello di rischio pari a 3, equivalente ad una condizione d'emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di tutti, non solo anziani e bambini.invece perProprio a causa dell'aumento del, è stato attivato, cioè un percorso assistenziale preferenziale e differenziato rispetto a quello principale, in aggiunta al, all'apertura degliper 12 ore 7 giorni su 7 ed alla(Unità speciali di continuità assistenziale regionale) usati durante la pandemia per l'assistenza domiciliare e per contrastare l'accesso inappropriato ai PS.Le raccomandazioni, contenute in una, "si rendono necessarie per" ed includono anche l'avvio di unadel Ministero. Riattivato inoltre ilper fornire indicazioni e informazioni ai cittadini.