OPA Alkemy, Equita nominato advisor finanziario indipendente

Alkemy

Equita SIM

(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria che verrà promossa da Retex sulle azioni ordinarie di, società specializzata nell'evoluzione del modello di business di grandi e medie aziende e quotata su Euronext STAR Milan, glidella società hanno selezionatoqualea supporto delle valutazioni e delle attività che gli stessi saranno chiamati a svolgere in relazione all'offerta e alla congruità del corrispettivo.Ilha deliberato anche di avvalersi - ai fini delle valutazioni e delle attività di propria competenza in relazione all'offerta - della fairness opinion che sarà rilasciata dall'advisor finanziario indipendente designato dagli amministratori indipendenti.La società è assistita da Chiomenti in qualità di; gli amministratori indipendenti hanno nominato Cleary Gottlieb Steen & Hamilton quale proprio advisor legale.