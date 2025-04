Fondazione CR Asti, mandato a Equita per valutare partecipazione in Banca di Asti

Equita

(Teleborsa) - La, nell'ambito degli indirizzi strategici approvati dal Consiglio di Indirizzo che richiedono di dare "attuazione ad una doverosa diversificazione del patrimonio", ha affidato ailcon particolare riferimento alla partecipazione nella banca conferitaria e di svolgere le analisi preliminari sui possibili scenari alternativi che la fondazione può perseguire.Le analisi e valutazioni del financial advisor Equita "costituiranno lache il Consiglio di Amministrazione valuterà di assumere in attuazione degli indirizzi strategici approvati dal Consiglio di Indirizzo", si legge in una nota.La Fondazione dà seguito a quanto aveva annunciato il presidente Livio Negro lo scorso novembre, quando aveva fatto rilevare che l'ente era(80% dei fondi in azioni della Banca di Asti, mentre, secondo l'accordo ACRI/MEF del 2015 questa quota non dovrebbe superare un terzo).