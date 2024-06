Giappone, nuove indicazioni dalla Bank of Japan sui tassi

(Teleborsa) - Ladiscute sull'inasprimento della sua politica monetaria. Il board nella recente riunione del 13-14 giugno ha discusso la possibilità di aumentare ancora i tassi d'interesse, nel meeting in calendario a fine mese, a causa delle preoccupazioni per le pressioni inflazionistiche."C'è la possibilità che i prezzi si discostino verso l'alto rispetto all'ipotesi base, se i recenti aumenti dei costi si ripercuoteranno nuovamente sui prezzi al consumo", ha detto uno dei nove membri del consiglio durante l'incontro del 13 e 14 giugno. 'La Banca centrale deve esaminare se siano necessari ulteriori aggiustamenti alla politica monetaria dal punto di vista della gestione del rischio".La scorsa settimana, in audizione al Parlamento del Giappone, ilaveva riferito che la Bank of Japan potrebbe alzare i tassi di interesse al meeting di politica monetaria di luglio, dopo la prima stretta monetaria dal 2007 lanciata nel marzo di quest’anno."La nostra decisione sul tapering degli acquisti di obbligazioni e sull'aumento dei tassi di interesse sono due cose diverse" e "c'è la possibilità che potremmo aumentare i tassi di interesse al nostro prossimo incontro, a seconda dei dati economici, dei prezzi, dei dati finanziari e delle informazioni disponibili in quel momento", aveva affermato Ueda.