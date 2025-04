In rialzo la Borsa di Tokyo. Misto il resto dell'Asia

Tokyo

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - La borsa diavvia la settimana in rialzo, spinta dalle aspettative di un compromesso a breve sui dazi tra Pechino e Washington. Si muovono in prevalenza positive anche le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, sulle imminenti misure di stimolo per l’economia in Cina annunciate nel corso del fine settimana.L'indice giapponesechiude in rialzo dello 0,37% sostenuto anche dalla debolezza dello yen che sostiene i titoli legati all'export. Attesa, questa settimana, la riunione della Bank of Japan,Sulla stessa linea, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,39%, portandosi a 9.917 punti.Negativo(-0,92%); sulla parità(-0,13%).Pressoché invariato(+0,06%); poco sopra la parità(+0,61%).Frazionale rialzo per l', che sta mettendo a segno un modesto profit a +0,23%. Moderatamente al rialzo la prestazione dell', che scambia con una variazione percentuale dello 0,60%. Composto rialzo per l', che si muove con un guadagno dello 0,55%.Il rendimento dell'tratta 1,31%, mentre il rendimento delè pari 1,67%.Tra i datisui mercati asiatici:01:50: Produzione industriale, mensile (preced. 2,5%)01:50: Vendite dettaglio, annuale (preced. 1,4%)02:30: PMI manifatturiero (preced. 48,4 punti)01:30: Tasso disoccupazione (preced. 2,4%).