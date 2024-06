LEONIDAS: il progetto di ABI e ABI Lab, selezionato dalla BCE

(Teleborsa) -il progetto coordinato dae sperimentato con successo nell’ambito del Milano Hub di Banca d’Italia, è tra gli ammessi dallasulle nuove tecnologie applicate alle infrastrutture dei pagamenti all’ingrosso. L’iniziativa era stata selezionata al, il centro di innovazione della Banca d’Italia nato per sostenere l’evoluzione digitale del mercato finanziario. Con il sostegno del Milano Hub, Abi e Abi Lab, insieme a otto banche, sono state selezionate con LEONIDAS per questa nuova fase di sperimentazione.LEONIDAS (Liquidazione Efficace ONchaIn Dlt Asset su Spunta), la proposta di ABI e ABI Lab, è stata messa a punto isi muove nel solco dell’esperienza di successo già realizzata con Spunta Banca DLT (Distributed Ledger Technology, Tecnologia dei registri distribuiti) e del lavoro svolto negli scorsi anni in ambito associativo. La soluzione di interoperabilità identificata per la sperimentazione nell’ambito dei lavori dell’Eurosistema, in continuità con il lavoro svolto nell’ambito del Milano Hub, è sviluppata dalla Banque de France su tecnologia DLT ed è relativa al regolamento dei saldi liquidi dei conti reciproci attraverso l’utilizzo di una valuta digitale di banca centrale. Partecipano ai lavori, con ABI e ABI Lab, 8 banche – Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Nazionale del Lavoro, Banco BPM, BFF Bank, BPER Banca, Crédit Agricole Italia, Intesa Sanpaolo, UniCredit – e i partner tecnici NTT Data e R3.