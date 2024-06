Osservatorio Findomestic, intenzioni d’acquisto al livello più basso degli ultimi 2 anni

(Teleborsa) - Ledegli italiani hanno raggiunto il livello più basso da due anni a questa parte: secondo l’Osservatorio mensile(Gruppo Bnp Paribas) di giugno il record negativo è stato causato dal calo dell’11,2% registrato nell’ultimo mese. “Oltre 4 famiglie su 10 – commenta, Responsabile Osservatorio Findomestic – dichiarano di vivere una situazione molto o abbastanza problematica dal punto di vista economico e solo il 36% degli italiani riesce a risparmiare qualcosa a fine mese. Una situazione del genere, unita al timore per l’inflazione, in cima alle preoccupazioni dei consumatori da novembre 2022, non può che generare cautela nei consumi di beni durevoli”.La flessione a doppia cifra delle intenzioni d’acquisto per i prossimi tre mesi è stata generata soprattutto dai settori legati alla “. Scende ai minimi dal giugno scorso l’intenzione di fare lavori a casa (-28,3%) così come la propensione all’acquisto di caldaie a condensazione o biomassa (-37%), infissi (-25,1%), impianti di isolamento termico (-21,5%) e fotovoltaici (-8,9%). L’unico segmento in positivo del comparto (+3,8%) è quello delleDal settore dellaemergono, invece, risultati eterogenei: in positivo i motoveicoli che con l’arrivo dell’estate guadagnano il 24,7% e le e-bike (+16,3%). In netto calo, invece, le auto usate (-15,7%) mentre le nuove non vanno oltre un +0,7% nonostante l’effetto incentivi governativi che si riflette però sulle vetture elettrificate (+41%).Andamenti contrastanti anche per la: l’Osservatorio Findomestic ha rilevato un rialzo delle intenzioni d’acquisto di smartphone (+11,3%), TV (+3,9%) e di grandi (+7,5%) e piccoli elettrodomestici (+3,3%) mentre soffrono tablet (-2,5%), PC (-15,7%, ai minimi dell’ultimo anno) e fotocamere (-17,9%). Negativo anche il trend delle intenzioni di acquistare mobili (-6,0%), in calo per il quarto mese consecutivo e sui livelli più bassi degli ultimi 12 mesi.“Nonostante che gli italiani stiano vivendo un momento dominato dall’incertezza – ha aggiunto Bardazzi – non si rinuncia a concedersi unae così le intenzioni di acquistare uncrescono del 10,7%, raggiungendo il livello più alto dell’ultimo anno”. In ripresa il tempo libero: +5,7% per le attrezzatture sportive e +11,6% per il fai da te.