TIM Enterprise a Taormina valorizza il patrimonio artistico con AI e realtà aumentata

TIM

(Teleborsa) - Mostrare che un connubio traè possibile. Questo l'obiettivo dellail festival internazionale fondato da Antonella Ferrara, presidente e direttrice artistica, con il sostegno e il patrocinio della Regione Siciliana e di altre Istituzioni e realtà pubbliche e private.L'evento, che si chiude oggi 24 giugno, riuniscedi chiara fama, provenienti da circa– scrittori, artisti, scienziati, intellettuali, politici ed economisti – per discutere sull'accezione e la valenza del concetto di identità, per comprenderne la problematicità, condividerne la ricchezza e ribaltarne, sotto fondamentali aspetti, percezione e definizione."Siamo impegnati nella realizzazione di nuove opportunità per la fruizione del nostro patrimonio artistico, settore sempre più attento a nuove esperienze d'uso rese possibili dalle tecnologie digitali. A Taobuk, anche quest'anno, – ha dichiarato– vogliamo mostrare come la cultura e la tecnologia siano alleate. Taormina e la letteratura saranno protagoniste di un viaggio, tra reale e virtuale e tra passato e futuro, grazie alla sperimentazione di soluzioni di realtà immersiva che consentono di vivere, con una modalità innovativa e coinvolgente, uno dei luoghi più belli d'Italia"."La nostra piattaforma di Intelligenza Artificiale ed Extended Reality - ha spiegato Schiavo in una intervista - ci consente di mettere a disposizione di tutti coloro che sono interessati il patrimonio culturale, artistico, archeologico del nostro Paese, non solo di Taormina. Stiamo proseguendo questo percorso con Taobuk perchée quello che stiamo vivendo in questo momento è uno sviluppo straordinario di tutta la tecnologia disponibile, che rende valorizzabile la cultura in modo premiante, come mai prima. Stiamo lavorando da tempo per fare in modo che tuttapossibili".Grazie all'incontro di competenze artistiche e tecnologiche, in Piazza IX Aprile, il pubblico della manifestazione siciliana ha potuto vivere, un viaggio in grado di accrescere la conoscenza del territorio tra capolavori storici, letterari e personaggi del passato. Con la– in grado di unire contenuti 3D, immagini e video 360 stereoscopici – fruibili da diversi device, tra cui i visori di Virtual Reality, i visitatori sono stati trasportati all'interno di un percorso virtuale interattivo in cui gli attorihanno illustrato le meraviglie artistiche di Taormina attraverso testi di opere famose. Il progetto è stato realizzato da TIM Enterprise, in collaborazione conper la produzione dei contenuti.Disponibile un'utile e far conoscere le potenzialità delle, come launa cabina di regia virtuale, dotata delle migliori tecnologie digitali, che realizza un modello di città digitale sostenibile in grado di rispondere anche ad eventi improvvisi. I dati, raccolti in forma anonima e aggregata, sono riportati in una grafica intuitiva all'interno dio anche direttamente su videowall a disposizione delle Amministrazioni. Le informazioni sono elaborate grazie alle più recenti metodologie di Big Data analytics e di Intelligenza Artificiale.Un'idea di smart city, quella presentata da TIM, che – ha spiegato Schiavo – "sta aiutando ad asfaltare questa strada che percorreremo tutti insieme, per cercare di, più innovativi, più agili, più sicuri. Noi con questa piattaforma stiamo cercando di rendere le, che significa mettere a disposizione di un amministratore un, che gli consenta, con dati misurati in tempo reale, di adottare decisioni che non sono più guidate dalle emozioni, ma sono il risultato di unache noi processiamo in maniera velocissima".Sabato, in occasione delè stato consegnato ilnell'ambito della consolidata partnership che lega TIM al Festival internazionale.La partecipazione all'evento di Taormina sottolinea ancora una volta, la Business Unit del Gruppo dedicata alle grandi aziende e alla Pubblica Amministrazione, per lo sviluppo di smart city a partire dalle città d'arte, che possono diventare sostenibili, sicure e accessibili, avvalendosi di piattaforme basate sulle più moderne tecnologie come il cloud, l'intelligenza artificiale e l'IoT, mettendole al servizio delle amministrazioni locali, delle istituzioni culturali e degli enti turistici. Un ecosistema digitale capace di innovare i modelli di business, sviluppare nuove esperienze per gli utenti all'interno di spazi reali e virtuali per veicolare una nuova proposta culturale.