Mobilità, Corte conti: "Sistema nazionale ciclovie turistiche in ritardo"

(Teleborsa) - Sono numerosi i ritardi rilevati nella progettazione e nella realizzazione dele degli interventi a sostegno della ciclabilità cittadina, con riflessi critici sulla gestione delle ingenti risorse messe a disposizione tra il 2018 e il 2023. È quanto evidenzia lanella relazione che la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato ha approvato con Delibera n. 64/2024/G, analizzando lo stato di avanzamento complessivo delle 10 ciclovie nazionali (tra cui la Ciclovia del Sole Firenze-Verona, la ciclovia Venezia-Torino, quella dell'acquedotto pugliese e il Grande raccordo anulare delle biciclette a Roma), per la realizzazione di altrettanti itinerari archeologico-culturali a bassa velocità, con la titolarità dei Ministeri delle infrastrutture e trasporti, della cultura e del turismo."Sul piano della programmazione – specifica la– le carenze emerse sono legate anche alla tardiva adozione (agosto 2022) del Piano Generale della mobilità ciclistica, atteso sin dal 2018, e le lentezze procedurali osservate hanno inciso direttamente sulla gestione delle risorse, con numerose criticità inerenti al loro effettivo utilizzo e indicative di una capacità di spesa davvero ridotta".Per la magistratura contabile, inoltre,e è stato elemento di particolare problematicità sul versante realizzativo, anche in considerazione delle tempistiche dell', tuttora in corso.La differenza, infine, traoltre a rendere indispensabili interventi all'insegna di una maggiore economicità, evidenzia, secondo la Corte, "la necessità di un controllo centrale più efficace e coordinato nella gestione delle risorse e delle procedure, per il rispetto dei criteri programmatici e, in caso di interventi non più avviabili, per il recupero delle risorse erogate e l'eventuale riutilizzo, che renderanno fondamentale la collaborazione con il Mef".