Beghelli, Banca Profilo alza target price e conferma Buy

(Teleborsa) -ha incrementato il(aper azione da 0,30 euro) e confermato la(Buy) sul titolo, azienda quotata su Euronext Milan e attiva settore elettronico e della sicurezza, incorporando nelle stime i benefici della cessione del complesso industriale di Crespellano.Gli analisti ricordano che ieri la società ha comunicato di aver concluso l'accordo per la cessione del complesso industriale di Crespellano a un primario operatore nel campo del real estate. Ial netto degli oneri inerenti (nella quasi totalità già sostenuti), saranno destinati in via prioritaria all'estinzione del debito residuo del finanziamento nei confronti dell'Istituto avente ipoteca sul bene immobile e, in forza di pregressi accordi contrattuali, all'estinzione del debito residuo di un finanziamento in Pool, per un totale complessivo in quota capitale di 5,2 milioni di euro."La vendita rientra nella più ampia strategia di Beghelli volta a razionalizzare il proprio patrimonio immobiliare,, focalizzare e rilanciare le attività industriali core, migliorando così la stabilità finanziaria del gruppo e sostenendo il previsto sviluppo commerciale in Italia e all'estero", si legge nella ricerca.