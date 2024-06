"Nuova" Europa, Meloni chiama il cambio di passo: cosa ha detto alla Camera

(Teleborsa) -E quel compito è ripensare completamente alle sue. Lo ha detto il Presidente del Consiglionelle comunicazioni alla Camera in vista del"Personalmente continuo a ritenere che la rispostanon sono in grado di competere da soli, e lasciar invece decidere agli Stati nazionali ciò che non ha bisogno di essere centralizzato", ha detto.Per Meloni un’Europa protagonista nel mondoe diminuire così le proprie dipendenze strategiche. La doppia crisi - prima la pandemia e poi la guerra in Ucraina - ha mostrato quanto fosse sbagliata l’idea di un’Europa che giocava quasi esclusivamente il ruolo di piattaforma commercialeQuando gli shock sono arrivati e quelle catene del valore, che erano troppo lunghe e poco affidabili, si sono interrotte,Abbiamo capito allora quanto – su materie prime fondamentali come quelle critiche, l’energia, diversi settori strategici - il nostro destino fosse legato alla volontà di attori purtroppo non sempre amici. Con le conseguenze drammatiche che questo ha avuto, e continua ad avere, sui nostri sistemi economici e produttivi. È da questa consapevolezza: in questi anni di conflitti e di minacce alle porte dell’Europa, dobbiamo ricordarci che la libertà e la sicurezza hanno un costo e che per avere pace ai nostri confini dobbiamo essere capaci di esercitare la deterrenza necessaria a raggiungere quell’obiettivo. E questo vale ancor di più se ci poniamo l’obiettivo ambizioso, ma a mio avviso improcrastinabile, di costruire quel solido pilastro europeo della NATO, affiancato al pilastro statunitense, che possa metterci nelle condizioni di affrontare le nuove sfide alla sicurezza, incluse le minacce che investono il Mediterraneo e il Medio Oriente. Posizione che il Governo itha proseguito il Premier."Credo che sia anche necessario un dibattito per immaginareche la Commissione ci presenteràha proseguito.Consiglio europeo che - ha concluso - "ced equivale a difendere quel sistema di regole che tiene insieme la comunità internazionale e protegge ogni Nazione.Vale la pena ribadire che se l’Ucraina fosse stata costretta ad arrendersi, oggi non ci sarebbero le condizioni minime per un negoziato, ma staremmo discutendo dell’invasione di uno Stato sovrano, con le conseguenze che possiamo tutti immaginare", ha concluso.