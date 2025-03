Ucraina, Europa ed Euro digitale: Meloni alla Camera in vista del Consiglio Ue

(Teleborsa) - Ucraina, Europa e Euro digitale. Sono alcuni dei punti toccati dalla presidente del Consiglioin replica alla Camera dopo il dibattito in vista del Consiglio europeo. Meloni ha ricordato che ieri c'è "stata una lunga conversazione tra il presidentee il presidente: tra i punti discussi c'è l'ipotesi di unlimitato alle infrastrutture strategiche". Per la presidente del Consiglio si tratta di "un primissimo spiraglio che va nel senso di quanto concordato a monte tra Trump e" a Gedda.Grandi polemiche hanno generato le critiche rivolta da Meloni al, considerato il documento fondativo dell'Unione europea. La presidente del consiglio ha citato il documento "a beneficio di chi ci guarda da casa e per chi non dovesse averlo mai letto", leggendone alcuni passi che fanno riferimento all'auspicata "rivoluzione europea" e al "partito rivoluzionari" sostenuti dai suoi redattori. "Non so se questa è la vostrama certamente non è la mia", ha dichiarato la presidente Meloni scatenando le proteste delle opposizioni. La seduta a quel punto è stata sospesa e alla ripresa le opposizioni hanno chiesto le scuse della presidente.Meloni ha parlato anche diaffermando di non essere contraria "purché non sia sostitutivo, ad esempio la Svezia che puntava a fare sparire il contante recentemente ha consigliato ai cittadini di mantenere una parte della propria ricchezza in contanti perché nei tempi degli attacchi hacker bisogna sapere i rischi a cui si va incontro". Nel caso di moneta digitale "privata" ci sono dei costi mentre "100 euro in contati valgono sempre 100 euro. L'euro digitale risolverebbe questo problema", ha aggiunto.Difesa comune europea, Ucraina, dazi, unione del risparmio e degli investimenti, Medio Oriente e Siria sono stati anche i temi al centro della tradizionaleal Quirinale con il presidente della Repubblica,, a cui hanno preso parte la stessa Giorgia Meloni e una delegazione di ministri in vista del Consiglio europeo. Nel pranzo al Quirinale, si apprende da fonti ministeriali, non c'è stato un incontro a due tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio come spesso accade in analoghe situazioni.