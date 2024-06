Racing Force completa aumento da 7,5 milioni. Entrano fondo sovrano del Bahrain e Axon. Titolo in rally

Racing Force Group

Racing Force

Racing Force

FTSE Italia Growth

Racing Force

(Teleborsa) - E' stato completato con successo l'aumento di capitale da 7,5 milioni diattraverso una procedura di accelerated bookbuilding, con il fondo sovrano del Bahrain e Axon che entrano nel capitale del gruppo.Lo rende noto la società con un comunicato in cui specifica che l'aumento è finalizzato a raccogliere nuovi capitali per sostenerel’ambizioso piano di sviluppo e di espansione delle proprie attività commerciali a livello globale.In particolare, il Fondo sovrano del(Bahrain Mumtalakat Holding) ha effettuato una sottoscrizione di circa 2 milioni, mentre Axon Partners Group Investment da 5 milioni. Inoltre, hanno assuntonei confronti della Società della durata di 180 giorni a partire dalla data di settlement del Collocamento.Ad esito del completamento dell’operazione,della Società con una partecipazione pari a 49,5% del capitale sociale.A Piazza Affari, il titolopassa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,40%.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 4,187 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 4,027. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 4,347.