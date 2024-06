DEA, presentata la domanda di ammissione su Euronext Growth Milan

(Teleborsa) -, società attiva nella distribuzione di energia elettrica e gestione della pubblica illuminazione nelle regioni delle Marche, Abruzzo e Liguria, ha, funzionale all'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni e warrant sul mercato Euronext Growth Milan (EGM)."Oggisul mercato Euronext Growth Milan, strada che abbiamo scelto di intraprendere per sostenere e accelerare la crescita che la società ha intrapreso fin dalla sua costituzione", ha commentato il Direttore Generale"Aprire il nostro capitale al mercato in un momento così strategico ci consentirà non solo diiniziato nel 2016 che ci ha portato a espanderci sull'Adriatico ed in Liguria, ma anche di entrare a far parte dell'élite dei primi 10 operatori infrastrutturali nazionali dotati dei requisiti di ammissione alle gare per la concessione della distribuzione di energia elettrica nel 2030", ha aggiunto.Nel corso dell'esercizio 2023, DEA ha conseguitototali pro forma superiori a 29 milioni di euro (+112% rispetto al dato di bilancio di esercizio 2022), con unpari a 10,2 milioni di euro (+136% rispetto al dato di bilancio di esercizio 2022) e un EBITDA margin vicino al 35%.Sono previsteche saranno assegnate nella misura di n. 1 bonus share ogni 10 azioni sottoscritte in sede di IPO agli investitori che abbiano mantenuto ininterrottamente la piena proprietà delle azioni ordinarie sottoscritte in sede di IPO sino allo scadere del periodo di 6 mesi dalla data di ammissione della società alle negoziazioni su Euronext Growth Milan.È infine prevista l'assegnazione gratuita dia favore di coloro che sottoscriveranno le azioni nell'ambito del collocamento, o le acquistino nell'ambito dell'opzione di overallotment, nel rapporto di 1 warrant per ogni 1 azione ordinaria sottoscritta in sede di IPO, che darà diritto agli investitori di convertire 5 warrant detenuti in una azione ordinaria in ciascuna finestra di esercizio prevista dal 2025 al 2027. L'è previsto entro la2024.