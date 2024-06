H&M mette in dubbio l'obiettivo di margine annuo con calo delle vendite a giugno

H&M

(Teleborsa) -, colosso svedese dell'abbigliamento, ha chiuso il(1 marzo 2024 – 31 maggio 2024) con unin aumento del 3% a 59.605 milioni di corone svedesi (circa 5,27 miliardi di euro), vs 57.616 un anno fa. Nelle valute locali le vendite nette sono aumentate del 3%. L'è aumentato dell'11% arrivando a 33.569 milioni di corone svedesi (vs 30.338); ciò corrisponde ad un margine lordo del 56,3% (52,7).Ilè aumentato del 52% a 4.995 milioni di corone svedesi (circa 442 milioni di euro), vs 3.288, corrispondente a 3,11 corone svedesi (vs 2,02) per azione.H&M prevede che le vendite per il mese di2024 diminuiranno del 6% nelle valute locali rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Il dato di giugno deve essere visto alla luce degli ottimi dati comparativi del 2023, si legge in una nota. Ildel gruppo H&M all'inizio di giugno 2024 ha avuto un impatto negativo sulle vendite, ma le vendite si sono riprese con la normalizzazione del tempo vero la fine del mese."Abbiamo ottenuto i migliori risultati degli ultimi anni nel secondo trimestre, dimostrando ancora una volta la forza e la solida posizione finanziaria del gruppo H&M, con un forte flusso di cassa e un miglioramento della redditività e delle vendite", ha commentato il"Il nostrodel 10% per l'intero anno 2024 rimane in vigore - ha spiegato - Tuttavia, le condizioni per raggiungere tale livello quest'anno sono diventatein quanto si stima che i fattori esterni che influenzano i nostri costi di acquisto e i ricavi di vendita, compresi materiali e valuta estera, avranno un impatto più negativo di quanto ci aspettassimo nella seconda metà dell'anno".