Credito, S&P: attesi impatti ampi e profondi sull'economia

(Teleborsa) - L'agenzia di ratingsul peggioramento dela livello globale, a causa dell', annunciati e poi sospesi e della conseguente reazione e volatilità dei mercato mondiali. E' quanto emerge da un report dell'agenzia di rating, a seguito del Liberation Day e degli eventi degli ultimi giorni.Le tensioni commerciali - sottolinea S&P - stannoun contesto che finora è stato favorevole alle condizioni di credito per la maggior parte dei debitori. Gli annunci del 2 aprilesui dazi da parte degli Stati Uniti — e la successivadel conflitto commerciale con la Cina — hanno superato di gran lunga le aspettative dei mercati finanziari e le precedenti ipotesi di S&P. Se i dazi statunitensi attualmente sospesi venissero pienamente applicati, leSe i dazi rallentano l'attività economica e, ciò renderà più torbide le acque per ladelle banche centrali. Allo stato attuale, S&P prevede che la Federal Reserve abbasserà il suo tasso di interesse di riferimento di soli 25 punti base quest'anno. Inoltre, l'ampliamento degli spread potrebbe mantenere elevati i costi di finanziamento complessivi.La volatilità dei mercati e una crescente avversione al rischio da parte degli investitori rappresentano iin questo contesto. Gli investitori hanno già abbassato il prezzo delle attività finanziarie relativamente rischiose e stanno richiedendoper i rischi che si assumono., che misura i timori del mercato, ha raggiunto, in rialzo rispetto ai 15 circa di metà febbraio (e rimane intorno ai 40). Inoltre, glidel mercato secondario sul debito statunitense di grado speculativo hanno(bps) per la prima volta da novembre 2023. La volatilità del mercato ha innescato anche un sell-off intraday dei titoli del Tesoro statunitensi il 9 aprile e oscillazioni del valore del dollaro.Ladella maggior parte dei dazi, annunciata dal presidente Trump,su ciò che potrebbe accadere. L'incertezza prevalente rischia di minare ulteriormente la fiducia di imprese e consumatori, accrescendo lesugli investimenti aziendali, sull'occupazione e sulla spesa dei consumatori e sull'attività economica in generale. Questa mancanza di chiarezza è dimostrata dall'ulteriore inasprimento delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina di questa settimana.Se, al termine della sospensione, le tensioni commerciali resteranno, potremmo assistere a un. L'ampiezza e la profondità degli effetti dipenderanno dalla durata dei dazi, dalle contromisure adottate dai partner commerciali degli Stati Uniti e da eventuali misure di stimolo messe in atto dai governi per compensare l'impatto economico.Nel breve termine, gli effetti si ripercuoteranno sulle condizioni del credito, con molti debitori costretti a rimborsare i finanziamenti a causa dio, peggio ancora, a ritrovarsi esclusi dai mercati dei capitali. Nel lungo termine, gli effetti probabilmente rallenteranno l'attività economica, sconvolgeranno ulteriormente lee incrineranno le relazioni geopolitiche. Ed avranno, in particolare per i settori e le aziende più esposte alle catene di approvvigionamento globale.