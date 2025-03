Sciuker riammessa in Borsa. Tratta con le banche mentre prosegue verifiche contabili

Sciuker Frames

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nella produzione di finestre ecosostenibili e nella realizzazione di interventi di riqualificazione energetica, è stata, dopo che nel weekend sono arrivati aggiornamenti in merito alle verifiche contabili sulle commesse della controllata Ecospace.Le indagini hanno ad oggetto la possibilenegli esercizi 2021, 2022, 2023 e forse nell'esercizio 2024, di extra costi rispetto allo stato di avanzamento dei lavori (SAL) inerenti alle commesse gestite dalla controllata Ecospace per un ammontare stimato, sulla base delle analisi tuttora in corso, in un. Le variazioni dovrebbero comportare un impatto sul patrimonio netto iniziale della società per il bilancio 2024, pari alle variazioni economiche che verranno evidenziate a seguito del completamento delle attività di analisi dei conti, con le relative rettifiche dei saldi iniziali dei crediti e debiti interessati dalle variazioni.L'emissione delle fatture da parte dei fornitori delle commesse era subordinato al completamento delle procedure di asseverazione tecnica e di conformità, da parte dei soggetti abilitati e degli enti preposti. Questa circostanza comporta uno iato temporale tra il momento della rilevazione contabile del SAL ed il sorgere dell'esigibilità del debito nei confronti dei fornitori. L'attenzione della parte industriale potrebbe non aver avuto riscontro nella parte amministrativa e, dagli(entrato nel Gruppo SCK a settembre 2024) sembrerebbe emergere questa possibile discrasia contabile che potrebbe essere addebitabile al fatto che lo stato avanzamento lavori non teneva conto di eventuali extra costi registrati dalle commesse.Le attività di verifica sono ancora in corso anche con l'ausilio di consulenti esterni e saranno completateSciuker Frames ha proceduto ad informare i principali istituti finanziatori con i quali era già in corso un dialogo per procedere alla rimodulazione del finanziamento del debito di medio e lungo periodo del Gruppo al fine di ridurre gli oneri di rimborso previsti per il 2025. La società confida di concludere laentro la data di approvazione del bilancio 2024; tale operazione di rimodulazione del finanziamento assicurerà la continuità aziendale del Gruppo SCK.