Matica Fintec, eletto nuovo CdA. Sandro Camilleri confermato AD

Matica Fintec

(Teleborsa) - L'di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione e commercializzazione di soluzioni tecnologiche per l'emissione di card digitali, ha deliberato didi esercizio al 31 dicembre 2024 e di destinare l'utile dell'esercizio, pari a 2.190.902 euro per 109.545 euro a riserva legale e per 2.081.357 euro a utili portati a nuovo.L'assemblea ha deliberato la nomina delper gli esercizi 2025-2027, fissando in 5 il numero di amministratori. In particolare, sulla base dell'unica lista depositata dai soci Matica Technologies AG, titolare di 4.339.058 azioni ordinarie (pari al 39,60% del capitale sociale), e DISO Verwaltungs AG, titolare di 2.778.502 azioni ordinarie (pari al 25,36% del capitale sociale), il CdA risulta composto da: 1. Dott. Sandro Camilleri - Presidente del Consiglio di Amministrazione 2. Dott.ssa Gabriella Minerva – Consigliere 3. Dott. Costantino Usubelli - Consigliere 4. Dott.ssa Gigliola Falvo – Consigliere Indipendente 5. Dott.ssa Alice Bianchi Bazzi – Consigliere.Al termine dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in forma totalitaria, ha proceduto all'attribuzione dei poteri e deleghe gestorie confermando nella carica diil