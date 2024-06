SYS-DAT pronta per lo STAR con capitalizzazione di 103 milioni di euro

Intermonte

(Teleborsa) -, operatore italiano del settore ICT. Si tratta della prima quotazione sul mercato regolamentato in un anno, in quanto tutte le ultime matricole hanno scelto l'EGM, e addirittura la prima in due anni sul segmento STAR, che ha visto vari translisting negli ultimi 24 mesi ma nessuna nuova IPO.Ildi offerta delle azioni è stato fissato in 3,40 euro per azione, nella parte bassa della forchetta fissata in precedenza (tra 3,20 e 3,80 euro per azione), con una conseguentepari a circa 103 milioni di euro (circa 106 milioni di euro in caso di integrale esercizio dell'opzione greenshoe).L'ha avuto ad oggetto: 8.450.000 azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti da un aumento di capitale sociale a pagamento; 1.420.920 azioni esistenti poste in vendita, in via residuale, dagli attuali azionisti; e 987.000 azioni in aumento di capitale, a servizio dell'opzione greenshoe.L'ammonta a circadi euro, includendo l'integrale esercizio della greenshoe. All'esito dell'offertaè pari aldel capitale, come richiesto da Borsa Italiana per il segmento STAR, includendo l'esercizio dell'opzione greenshoe. I proventi lordi per la società derivanti dall'emissione di nuove azioni sono pari a circa 29 milioni di euro (circa 32 milioni di euro in caso di integrale esercizio dell'opzione greenshoe).Ilè previsto il giorno2024."Siamo soddisfatti della fiducia che gli investitori ci hanno dimostrato, soprattutto considerando l'attuale contesto di mercato caratterizzato da scarsa liquidità - ha commentato l'- L'offerta base ha avuto unache include investitori domestici e internazionali di primario standing. La fiducia accordataci dagli investitori è una chiara testimonianza della validità del nostro approccio e della nostra visione a lungo termine"."Riteniamo che siano state particolarmente apprezzate la nostra costante propensione all'innovazione e un'organizzazione efficace - ha aggiunto - Questi elementi chiave hanno permesso alla nostra azienda di rimanere competitiva e di rispondere prontamente alle esigenze di un mercato in continua evoluzione. Negli ultimi anni l'azienda ha concluso numerose operazioni di M&A, integrando con successo le nuove società all'interno del gruppo, permettendoci di espandere le nostre competenze e risorse, rafforzando ulteriormente la nostra posizione sul mercato. Le risorse raccolte rappresentano un. Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questo successo. Siamo pronti ad affrontare le sfide future con la stessa determinazione e visione che ci hanno guidato finora, con l'obiettivo di continuare a crescere e creare valore per tutti i nostri stakeholder".Nell'ambito dell'offerta,ha agito in qualità di. Intermonte ha agito altresì in qualità di Listing Agent nel contesto della quotazione.