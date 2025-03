SYS-DAT, nel 2024 risultati in crescita a doppia cifra

SYS-DAT

(Teleborsa) - I risultati al 31 dicembre 2024 di, operatore italiano di successo nel settore ICT che offre servizi e soluzioni informatiche innovative per i principali segmenti industriali e mercato di servizi, mostranototali pari a 57,5 milioni di Euro in crescita del23,7% rispetto a 46,5 milioni di Euro registrati nel corso del 2023, grazie alle soluzioni software proprietarie e alla quota significativa di ricavi ricorrenti e ripetuti, che rappresentano il 71% dei ricavi dell’anno, che favoriscono la crescita negli anni futuri.L’ EBITDA si è attestato a 11,6 milioni di Euro, in crescita del 24,5% rispetto a 9,3 milioni di Euro registrati nel corso del 2023, con EBITDA margin del 20,1%, sostanzialmente stabile rispetto a quello registrato nel 2023.L’è stato di 6,9 milioni di Euro in crescita del 61,5% rispetto a 4,2 milioni di Euro registrati nel 2023. L’utile netto risulta positivamente influenzato dal tax benefit derivante dall’IPO (0,66 milioni di Euro) e dai maggiori proventi per investimenti finanziari (0,63 milioni di Euro al netto del relativo effetto fiscale).Ladel Gruppo al 31 dicembre 2024 è positiva per 32,2 milioni di Euro in crescita di 29,1 milioni di Euro rispetto a 3,1 milioni di Euro registrati al 31 dicembre 2023, "principalmente per l’effetto positivo derivante dalla raccolta di capitali a seguito della quotazione sul mercato regolamentato Euronext Milan – Segmento STAR", spiega la società nella nota dei conti.Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti di destinare l’utile come risultante dal bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2024: a riserva legale Euro 109.849 dovendo reintegrare, a seguito dell’aumento di capitale della quotazione al mercato regolamentato Euronext Milan segmento STAR, la quota del quinto del capitale sociale; agli azionisti, unper ciascuna azione ordinaria in circolazione avente diritto, pari a Euro 1.251.395,20 complessivi, con pagamento del dividendo il 21 maggio 2025, data di stacco cedola il 19 maggio 2025 e record date il 20 maggio 2025; quanto all’importo residuo, imputazione a riserva straordinaria.